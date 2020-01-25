Опубликовано видео смертельного ДТП с шестью машинами в Москве

Момент столкновения шести автомобилей на севере Москвы засняли камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовали в Twitter столичного ГАИ 25 января.

ДТП произошло вечером в пятницу на улице Бутырской. В результате аварии погиб один человек, еще двое, в том числе ребенок, пострадали.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль, пытаясь избежать столкновения со стоящей машиной, задевает ее, вылетает на встречную полосу и сталкивается лоб в лоб с другим транспортным средством. После этого в них врезаются еще три авто.

24 января сообщалось, что в Ярославле в результате ДТП с двумя автобусами и легковушкой погиб один человек, 16 получили травмы.