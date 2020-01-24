В Омской области резко снизился показатель смертности в ДТП

В Омской области снизилась смертность в результате ДТП. Этот показатель в 2019 году уменьшился на 25% по сравнению с 2018 годом. Таковы данные УГИБДД по Омской области.

В ведомстве также отметили положительную динамику по снижению мест концентрации дорожных происшествий по отношению к 2018 году на 9,7%. Эксперты считают, что это произошло благодаря комплексному подходу к ремонту и обустройству дорог.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», в 2019 году в Омской области отремонтировали около 230 км дорог, привели в порядок освещение, установили светофоры на проблемных участках. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» восстановили полотно на дорогах регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 144,6 км на сумму 2,2 млрд рублей. За счет областного бюджета восстановили еще 84,6 км дорог на сумму 951,7 млн рублей.

По словам директора департамента городского хозяйства Омска Евгения Фомина, в столице региона также была проведена большая работа в рамках нацпроекта. Так, на 20 объектов дорожной инфраструктуры нанесли дорожную разметку, на семи участках установили светофоры, на 26 объектах — дорожные ограждения. На улице Гагарина появились комплексы фото- и видеофиксации.

В этом году работа по нацпроекту продолжится. Процесс стартует в апреле. Дорожным службам, в частности, предстоит обновить 17 магистралей.