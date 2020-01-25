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Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

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Фото: ТАСС/Виктор Лисицын
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Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш выступил против притеснения языков в республике. В интервью изданию Neatkarīgā Rīta, опубликованном 24 января, политик отметил, что ни люди, ни язык не являются врагами.

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«Можно спорить о системе, но не о народе. По-моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», — сказал Берзиньш.

По его мнению, ни в одной стране не борются с языками, а латышам и вовсе стоит воспользоваться знанием нескольких языков. Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.

«Необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем, — латышский, русский, немецкий, английский», — добавил он.

Берзиньш возглавлял Латвию в период с 2011 по 2015 год.

30 декабря депутат городского парламента Риги, писательница Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. В Латвии государственным языком является латышский. В последние годы власти страны проводят активную политику по отказу от русского языка, в том числе путем перевода всех образовательных учреждений на обучение на латышском.

В Латвии проживают менее 2 млн человек, около 40% из которых русскоговорящие.

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