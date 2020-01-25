В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

В Турции в результате землетрясения магнитудой 6,8 погибли, по последним данным, 18 человек, более 550 ранены. Спасатели пытаются достать из-под завалов порядка 30 пострадавших. Вслед за сильнейшими подземными толчками было зафиксировано еще 10 афтершоков.