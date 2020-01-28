Не забыть о «Волнении»: в столице показали премьеру с Алисой Фрейндлих

Отметив столетний юбилей, Большой драматический театр имени Товстоногова приехал на гастроли в Москву. Четыре вечера театралы спешили на спектакли прославленного коллектива, а некоторым из них повезло достать билеты на главную звезду — народную артистку СССР Алису Бруновну Фрейндлих.

— Мы привезли спектакли, которые московская публика не видела, ­— рассказал «Известиям» худрук театра Андрей Могучий. — Это премьера «Волнение» по пьесе Ивана Вырыпаева и в его же постановке с Алисой Фрейндлих в главной роли и «Крещенные крестами» — спектакль о детстве патриарха БДТ, народного художника России Эдуарда Кочергина.

Преодолевая «Волнение»

Открыли гастроли спектаклем «Волнение» на сцене Театра Наций. Хотя Алиса Бруновна могла бы собрать и более вместительный зал, но, как говорит Андрей Могучий, БДТ не смог отказаться от дружеского предложения Театра Наций играть у них.

Иван Вырыпаев написал пьесу к юбилею актрисы, который она отметила в декабре. По предложению худрука, автор сам же взялся и за постановку. История об известной писательнице Улье Рихте, на интервью к которой приходит молодой польский журналист Кшиштоф (Рустам Насыров) с фотографом (Василий Реутов). И на удивление корреспондента, именно ему звезда решила рассказать то, о чем обычно нельзя было даже намекать. Чтобы остановить поток откровений, литературный агент (Дмитрий Воробьев) и дочь писательницы Натали (Полина Толстун) делают всё возможное. Но потягивая виски из хрустального стакана, Улья Рихте всё больше шокирует собравшихся правдой о себе.

Как уверяет Василий Реутов, встретиться на сцене с Алисой Фрейндлих не только неожиданно, но и очень почетно.

— Не все актеры приняли те перемены в театре, которые произошли с приходом нового худрука, — признался «Известиям» заслуженный артист. — Кто-то от них закрылся. Но не Алиса Бруновна. Она в этом смысле — молодая артистка. Открыта переменам, соглашается работать с радикальной режиссурой, а это большой риск.

На вопрос о том, каково это — играть с Фрейндлих, Василий Реутов признаётся: «Робею. Да и все, наверно, так же». Еще бы. Алиса Бруновна — непререкаемый авторитет в театре. Ей даже курить можно там, где хочет. Да и в спектакле «Волнение» героиня Фрейндлих тоже не расстается с сигареткой.

Говорящее название постановки рифмуется с эмоциями самих артистов.

— Мы всегда волнуемся, играем ли в Москве, в другом ли городе, — поделился Василий Реутов. — Каждый раз думаем: «Как будут принимать?» Но мы люди закаленные своим зрителем. Про петербургскую публику ходят разные легенды — все-таки она холоднее. Может, от того что знает нас хорошо, а может, по причине своей сдержанности. В Москве зрители оказались добрыми, эмоционально теплыми.

Правда, артистов предупреждали о возможном визите важного гостя. И тут волнение уже не скроешь. Но близился час спектакля, а за кулисами ничего особого не происходило: ни дополнительной охраны, ни повышенных мер безопасности. Все выдохнули: «Не придет». И работа пошла в штатном режиме. В зале всё же присутствовали крупные деятели политики и культуры — Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина, Владимир Машков, Михаил Пиотровский. Но попасть на Фрейндлих могли и обычные москвичи. Правда, цены на билеты кусались. Если на родной сцене самая дорогая контрамарка стоила 6 тыс., то в столице поклонники не могли купить аналогичное место и за 20.

— Билеты были распроданы еще в начале января, — рассказал худрук, отметив ажиотаж вокруг гастролей.

Крещение сценой

Помимо Театра Наций, труппа БДТ выступила и в филиале Театра Маяковского на Сретенке. В его камерной обстановке молодые артисты сыграли один из самых востребованных спектаклей БДТ — «Крещенные крестами». В основе — книга Эдуарда Кочергина: страшная история о том, как маленький мальчик, став сыном врагов народа, бежал из детприемника НКВД в Сибири к маме в Ленинград. Путь этот растянулся на шесть лет.

— Сыграть «Крещенные крестами» в Москве нам показалось своевременным и важным, — отметил Андрей Могучий. — Эта история о страданиях ребенка, попавшего в жестокие условия, интересна во все времена, но особо важно услышать ее сегодня. Эдуард Степанович сам присутствует на спектакле.

Столетие было отмечено не только гастролями, но и новой книгой. К своему столетию Большой драматический театр издал альбом «БДТ в 1920-е: Игра. Судьба. Контекст». В ней собрано более ста архивных иллюстраций и фотографий. Текст Сергея Радлова рассказывает о людях, чьи судьбы тесно связаны с театром, — это поэты Александр Блок, Корней Чуковский, Алексей Горький, художники Бенуа, Добужинский, Анненков, Петров-Водкин, Кустодиев, Тышлер.

— Русский музей на выставки берет работы этих авторов, — рассказал Эдуард Кочергин. — БДТ — единственный театр, располагающий такой впечатляющей коллекцией. У нас работало много великих — Шостакович, известные режиссеры Дикий и Акимов, архитектор Щуко, да много кто еще. Нам есть чем похвастать.

Кропотливость и честность проделанной работы можно оценить даже по подписям к фотографиям. Автором были установлены личности всех групповых снимков из далеких 1920-х. И помимо известных всем актеров, режиссеров, художников, выяснили имена даже осветителей и костюмеров. По словам Эдуарда Кочергина, архивные документы в БДТ уцелели лишь по той причине, что в театре официально не было музея (хотя он был на самом деле) и надзирающие органы не добрались до них.

Как сказал «Известиям» Сергей Радлов, возможно, в ближайшем будущем появится продолжение истории БДТ.