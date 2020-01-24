Россияне не пострадали при стрельбе в Германии

Россияне не пострадали в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зе, сообщили в посольстве России в ФРГ 24 января.

«Согласно источнику в полицейском управлении г. Алена (Aalen), граждан России среди пострадавших нет», — говорится в сообщении на странице Facebook посольства.

Стрельба произошла в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, в которой проживают порядка 5 тыс. человек, 24 января около 12:45 по местному времени (14:45 мск). Полиция Германии подтвердила информацию о гибели шести человек.

Правоохранительные органы исходят из того, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт. Подозреваемого задержали. Издание Mercur добавило, что жертвы являются членами одной семьи.

«Указаний на теракт нет», — цитирует полицейских «Газета.ру».