Полиция Германии подтвердила гибель шести человек при стрельбе в Рот-ам-Зе

Полиция Германии подтвердила гибель шести человек в результате стрельбы в Рот-ам-Зе, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 24 января, со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов близлежащего города Ален.

На вопрос о числе раненых в полиции ответить затруднились, отметив, что «точное число пострадавших пока не установлено».

Стрельба в Рот-ам-Зе произошла ранее в этот же день. По данным правоохранительных органов, преступник и его жертвы знали друг друга. В полиции сообщили, что о теракте речи нет — конфликт, скорее всего, произошел на бытовой почве.

Издание Mercur добавило, что жертвы являются членами одной семьи.

Подозреваемого арестовали. Другие подробности уточняются.