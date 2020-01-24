Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

Стрельба произошла в немецком городе Рот-ам-Зе (земля Баден-Вюртемберг), есть жертвы, сообщает 24 января Focus Online.

Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших.

Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена. По данным правоохранительных органов, преступник и его жертвы знали друг друга. В полиции сообщили, что о теракте речи нет — конфликт, скорее всего, произошел на бытовой почве.

Издание Mercur добавило, что жертвы являются членами одной семьи.

9 октября в городе Галле в Германии произошла стрельба. Нападавший в камуфляже и каске открыл огонь из автомата возле синагоги и бросил гранату на территорию еврейского кладбища. Погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Преступник скрылся на машине. Через некоторое время в городе Ландсберге, расположенном восточнее Галле, произошел еще один инцидент со стрельбой. Полиция задержала одного человека.