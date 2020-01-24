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Путин поднял слетевшую с палестинского солдата фуражку

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Перед встречей с палестинским лидером Махмудом Аббасом президент России Владимир Путин поднял слетевшую с одного из солдат фуражку и вернул ее владельцу. Размещенный в Сети ролик положительно оценили пользователи, передает в пятницу, 24 января, телеканал РЕН ТВ.

На записи видно, как, зайдя в резиденцию перед встречей с Аббасом, российский лидер обратил внимание на слетевшую с военного фуражку, которую Путин решил поднять и вернуть на голову военного.

Под размещенным в Facebook фотографом Аббаса роликом пользователи соцсети выказывали свое уважение и признательность президенту России.

Накануне Путин встретился с Аббасом в Вифлееме. Он заявил о готовности РФ наращивать сотрудничество в экономике, гуманитарных областях, вопросе арабо-израильского урегулирования. Также президент России пригласил Аббаса в Москву на празднование 75-летия Победы над нацизмом.

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