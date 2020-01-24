Надбавки дадут заслуженным работникам в Псковской области

Депутаты в Псковской области рассмотрят вопрос о надбавках для работников культуры, учителей и врачей. С инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона предложил ввести стимулирующую надбавку для сотрудников, которые имеют статусы «Заслуженный педагогический работник», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств» и «Заслуженный работник здравоохранения». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Инициатива будет рассмотрена депутатами 30 января.

В 2020 году выплаты будут предоставляться в пределах средств, которые предусмотрены в бюджете на оплату труда. В дальнейшем расходы будут отдельно учитываться при формировании областного бюджета.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют учредить ежегодную театральную премию. На организацию премии направят 600 тыс. рублей.