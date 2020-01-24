Прямой эфир

В Псковской области учредят ежегодную театральную премию

0
Фото: Портал государственных органов Псковской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Псковской области планируют учредить ежегодную театральную премию. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников заявил на встрече с театральными деятелями региона.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на организацию премии направят 600 тыс. рублей. Губернатор предложил руководителям театров выбрать дату проведения церемонии и подготовить сценарий.

«Необходимо, чтобы это было хорошее и яркое событие для региона», — цитирует Ведерникова ИА FlashNord.

В ходе встречи глава региона также озвучил решение о том, что в 2020 году молодым актерам в служебное пользование будут переданы четыре квартиры. При дальнейшей работе на территории региона они смогут приватизировать жилье.

В этом году на повышение заработной платы работникам культуры направят 300 млн рублей. Средства заложены в региональном бюджете.

В ноябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют создать единый официальный реестр всех городских театров с указанием их адресов и репертуаров. Ответственным за создание перечня станет комитет по культуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Псковский театр предложили объединить с Александринским в Петербурге
Беби-спектакль поставили в Псковском драмтеатре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020