В Псковской области учредят ежегодную театральную премию

Власти Псковской области планируют учредить ежегодную театральную премию. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников заявил на встрече с театральными деятелями региона.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на организацию премии направят 600 тыс. рублей. Губернатор предложил руководителям театров выбрать дату проведения церемонии и подготовить сценарий.

«Необходимо, чтобы это было хорошее и яркое событие для региона», — цитирует Ведерникова ИА FlashNord.

В ходе встречи глава региона также озвучил решение о том, что в 2020 году молодым актерам в служебное пользование будут переданы четыре квартиры. При дальнейшей работе на территории региона они смогут приватизировать жилье.

В этом году на повышение заработной платы работникам культуры направят 300 млн рублей. Средства заложены в региональном бюджете.

В ноябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют создать единый официальный реестр всех городских театров с указанием их адресов и репертуаров. Ответственным за создание перечня станет комитет по культуре.