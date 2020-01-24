Moody’s сохранило кредитный рейтинг «Роснефти» на уровне Baa3

Международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало новый отчет о ПАО «НК «Роснефть». Кредитный рейтинг компании сохранился на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом и соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте агентства 24 января.

Эксперты отметили сильный бизнес-профиль «Роснефти», являющейся одной из крупнейших в мире публичных нефтяных компаний по запасам и добыче углеводородов. Среди важнейших достижений названо улучшение финансовых показателей, в том числе генерация денежного потока, рост уровня покрытия процентных расходов и снижение долговой нагрузки.

Основными вызовами, стоящими перед «Роснефтью», специалисты назвали изменяющийся налоговый режим нефтяной отрасли РФ и действующие санкции.

Аналитики также указали, что «Роснефть» имеет стратегическую значимость как крупнейший в России налогоплательщик. За девять месяцев 2019 года скорректированный Moody’s показатель долга компании сократился примерно на 1 трлн рублей. Агентство ожидает дальнейшего сокращения долговой нагрузки «Роснефти».

Как следует из отчета Moody’s, до применения дисконта к кредитному рейтингу компании из-за ведения деятельности в российской нефтегазовой отрасли оценка кредитоспособности «Роснефти» находится на уровне А3 (на три ступени выше рейтинга Российской Федерации). Этот уровень соответствует, например, американскими Amazon, Baker Hughes, Boeing, ConocoPhillips, немецкой Daimler, а также австрийской OMV.

Сейчас кредитные рейтинги «Роснефти» напрямую и косвенно соответствуют кредитным рейтингам Российской Федерации от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody’s (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный — через ПАО АНК «Башнефть»).