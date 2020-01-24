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Диетолог рассказала о способах защиты от «заразного» ожирения

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Фото: Depositphotos
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Ожирением действительно можно «заразиться» — человеку свойственно подражательное поведение, поэтому он может есть больше или меньше, следуя примеру окружающих. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина, отметив, что существует несколько способов спасти себя и других от переедания.

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Специалист отметила, что «социальное заражение» может происходить из-за моды на определенный тип фигуры или семейных привычек — если один супруг любит покушать, то второму будет трудно удержаться.

Соломатина предложила не в открытую бороться с вредной привычкой близких, а применять различные хитрости.

«Просто убеждать бывает бесполезно. Стоит попробовать к той не очень полезной еде готовить салаты чаще, чем обычно. Конечно, можно оставить что-то жареное, но к нему добавить овощи. Так, себе можно положить побольше салата и меньше вредной еды», — сказала она в комментарии сетевому изданию m24.ru.

В дальнейшем диетолог предложила отучать близких от жареной пищи и чаще запекать, варить и тушить продукты. С десертами также нужно постепенно переходить на «более легкие», например, вместо куска торта съесть мороженое или делать полезные десерты из сухофруктов.

О «социальном заражении» ожирением ранее в этот день рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он отметил, что человек склонен подражать не только хорошему, но и плохому поведению, поэтому не следовать примеру окружающих бывает непросто. Среди основных причин ожирения специалист назвал низкую физическую активность и неправильное питание.

Ранее, в ноябре, диетологи составили список продуктов, которые помогут ускорить обмен веществ, а в январе врач-диетолог Ирина Торопыгина перечислила продукты, которые способствуют похудению и улучшению пищеварения. В частности, она назвала ананас — этот фрукт содержит бромелайн, снижающий образование жировой ткани.

Также в январе японские ученые рассказали, как сбросить лишний вес с помощью обычной питьевой воды.

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