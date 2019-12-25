В АТОР усомнились в падении интереса россиян к Турции из-за нового налога

Интерес российских туристов к Турции не упадет, даже если путевки подорожают на 10–15% из-за нового налога. Об этом 25 декабря на пресс-конференции в НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, Турция в 2020 году по-прежнему останется самым популярным направлением у российских путешественников, а для того чтобы ситуация изменилась, цены должны вырасти в два раза.

Ломидзе отметила, что наибольший спрос на Турцию фиксируется у жителей ЦФО, частично Приволжского, меньше — Уральского и Северо-Западного федеральных округов. Жители Дальнего Востока и Сибири предпочитают отдыхать в Таиланде или Китае.

Как передает телеканал «360», по предварительным данным, за 2019 год в Турции отдохнули 6 млн россиян. Второй по популярности страной стала Испания, которую посетили 1,3 млн российских путешественников.

11 декабря АТОР предупредили россиян о повышении цен в Турции для туристов из-за налога. Налог на проживание в турецких отелях уже принят и начнет действовать с 1 апреля 2020 года. До конца 2020 года он составит 1%. А с 1 января 2021 года его повысят до 2%.