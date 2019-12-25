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СМИ узнали о нежелании властей США вводить санкции против Турции

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Фото: TASS/Zuma
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Администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении ввести санкции в отношении Турции против своего желания. Ограничения связаны с приобретением российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal, опубликованном в среду, 25 декабря.

«По словам американских официальных лиц, администрация Трампа пытается задобрить [президента Турции Тайипа] Эрдогана на фоне опасений относительно того, что обращение с ним как с отверженным приведет к тому, что Турция в большей степени войдет в орбиту России», — цитирует ТАСС авторов статьи.

К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США
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Собеседник американских журналистов отмечает, что в администрации президента не хотят санкций. Однако они всё равно последуют и нанесут ущерб Турции.

22 декабря спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что санкции США не окажут никакого влияния на страну. Прежде всего эти ограничения, по его мнению, не скажутся на оборонном потенциале страны.

15 декабря глава министерства обороны Турции Акар Хулуси сообщил, что страна была вынуждена купить С-400 у России. Всё дело в том, что западные страны отказались продавать системы противоракетной обороны туркам.

3 декабря Трамп пообещал «огромные проблемы» Турции после покупки С-400. Он добавил, что Анкаре, возможно, придется покупать истребители-бомбардировщики у России или Китая.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Против соглашения выступили США. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Вместе с тем поставки комплексов начались в середине июля.

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.

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