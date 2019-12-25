СМИ сообщили о гибели военнослужащего на учениях под Мурманском

Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах в среду, 25 декабря.

«Проходили учения, один военнослужащий погиб от огнестрельного ранения», — заявил собеседник агентства.

Предварительной причиной ЧП источник назвал неосторожное обращение с оружием. Военные медики пытались спасти мужчину, но ранение оказалось смертельным.

Ранее, 12 декабря, СМИ со ссылкой на пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщали, что в результате неосторожного обращения с оружием на станции Иркутск-Сортировочный погиб военнослужащий.