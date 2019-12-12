Под Иркутском погиб военнослужащий

Военнослужащий Западного военного округа (ЗВО) погиб в результате неосторожного обращения с оружием на станции Иркутск-Сортировочный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе округа в четверг, 12 декабря.

«По предварительным данным, военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, в результате неосторожного обращения с оружием при нахождении на посту в составе караула по охране и сопровождению воинских грузов», — отметили в пресс-службе.

Комиссия ЗВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти солдата одной из воинских частей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Приангарья уточнил, что речь идет о солдате срочной службы. По словам собеседника агентства, возбуждено уголовное дело.

В конце августа стало известно о смерти солдата-срочника из Тульской области в одной из воинских частей под Новосибирском. Информацию о гибели военнослужащего подтвердил руководитель 481-го военно-следственного отдела Следственного комитета России полковник юстиции Леонид Дорфман. Он отмечал, что в связи с инцидентом начата доследственная проверка.