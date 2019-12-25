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В Якутии ребенок сбежал из дома и отморозил себе стопы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил обе стопы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Саха в среду, 25 декабря.

Школьника нашли у его дома. Около 4:00 по местному времени (22:00 мск 24 декабря) его доставили в ожоговое отделение республиканской больницы с обморожениями обеих стоп I–II степени.

Ребенка нашла следственно-оперативная группа, после того как его родители обратились в полицию, отмечает «Газета.ру».

В начале декабря ГУ МВД по Республике Бурятия сообщало, что житель региона оставил трехлетнюю девочку возле трассы Заиграево–Улан-Удэ в 15-градусный мороз. Ребенка, который провел всю ночь на обочине дороги, обнаружил один из местных жителей. Девочка с обморожениями стоп II степени была доставлена в Детскую республиканскую больницу.

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