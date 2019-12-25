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Танк Т-34 привезли в центр Бежицкого района Брянска

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В Брянск доставили танк Т-34. Он должен стать еще одним памятником, посвященным героям Великой Отечественной войны, который установят в центре Бежицкого района города. Монумент также посвятят одному из создателей военной машины Александру Морозову.

Как пишет интернет-газета «Брянские новости», памятник появится в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы. Он займет место рядом со сквером имени Александра Морозова.

Александр Морозов — уроженец Бежицка. Он был конструктором Харьковского тракторного завода. Инженер сыграл ведущую роль в создании среднего танка Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны.

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