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Канатную фабрику купца Мартынова в Брянске не будут восстанавливать

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В Брянске выставлено на продажу здание бывшей канатной фабрики купца Мартынова, расположенное возле автовокзала. На стене появился соответствующий баннер.

Кирпичная постройка второй половины XIX века является образцом промышленной архитектуры периода эклектики. Уже несколько десятилетий фабрика пустует и постепенно разрушается, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В 2018 году нынешний собственник нашел деньги на реконструкцию, и специалисты получили задание разработать проект. Однако теперь здание решили продать.

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