Технопарк «Кванториум» открылся в Брянске

В Брянске создали новый детский технопарк «Кванториум». Церемония открытия состоялась в четверг, 19 декабря, при участии губернатора региона Александра Богомаза.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, работать в «Кванториуме» будут высокопрофессиональные наставники. Они научат детей решать задачи любой сложности в области информационных и биотехнологий, математического моделирования и других направлений, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В ходе церемонии открытия глава региона отметил, что сегодня Брянская область уверенно развивается, «однако реализация любых государственных программ, открытие новых производств, внедрение передовых технологий невозможно без достойных профессиональных кадров». По его словам, обучение детей в кванториумах — это вклад в будущее.

Технопарк появился на улице Димитрова, 119. В этом году в Брянске также открылся предуниверсиарий, детские сады, спортивные залы и площадки.

Ранее в декабре сообщалось, что в Амурской области появился самый большой в России мобильный технопарк «Кванториум». Он создан на базе «КамАЗа» и оснащен современной техникой, которая необходима для занятий