В Екатеринбурге выясняют обстоятельства нападения школьника на учительницу

В Екатеринбурге прокуратура выясняет обстоятельства нападения с молотком ученика на школьную учительницу. Об этом сообщили в среду, 25 декабря, в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Некий инцидент был, прокуратура Кировского района выясняет обстоятельства противоправных действий несовершеннолетнего. На учете не состоял», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

По словам источника в экстренных службах, подросток напал на учительницу на улице. «Это произошло не в школе, а на улице. Он нанес ей телесные повреждения, после чего скрылся», — рассказал он.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. «Собранные материалы планируется передать нашим коллегам из регионального управления Следственного комитета по подследственности, так как нападавший является несовершеннолетним», — отметил начальник областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Учительницу доставили в больницу, пишет «Газета.ru». Врачи сообщили после осмотра, что причин для госпитализации нет.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова рассказала, что подросток обучается в школе с первого класса. «В чем-то неблаговидном замечен не был. Воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой», — цитирует Канатову телеканал «360».

Школьника задержали и доставили на допрос в полицию, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день сообщалось, что суд вынес приговор в отношении бывшего директора школы в Забайкалье, которая на уроке русской литературы избила пятиклассников книгой. Женщину обязали выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.