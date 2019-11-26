Экс-директор школы под Новосибирском осужден условно за избиение учеников

Бывший директор одной из школ Новосибирской области Дмитрий Курицкий приговорен к трем годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока за избиения учеников. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило Следственное управление СК России по региону.

«По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Испытательный срок по приговору составляет два года.

По данным обвинения, в 2016–2017 годах директор школы в селе Вьюны Колыванского района применял силу к ученикам. Так, он сжимал рукой шею, бил их по туловищу и голове.

50-летний фигурант обвинялся в превышении должностных полномочий с применением насилия. В ходе суда он заявлял, что невиновен, однако позже признался, что применял силу к школьникам.

В марте в московской школе опровергли драку психолога с первоклассником. Тогда сообщалось, что в одной из столичных школ на перемене подрались первоклассники. Психолог, разнимавшая драку, увела одного из детей в класс. Родители ребенка заявили, что женщина его избила. Психолог, по данным издания, обратилась в травмпункт и зафиксировала ушибы рук.