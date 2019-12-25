Прямой эфир

Ледовую переправу в Коми могут закрыть из-за провалившихся грузовиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два грузовика провалились под лед на переправе возле Усть-Усы в Республике Коми. Движение всех автомобилей могут приостановить до восстановления автозимника.

Переправа была открыта несколько дней назад. Водители двух грузовиков нарушили предписания дорожных знаков и выехали на лед, хотя их масса превышала 30 т. В результате два автомобиля провалились под лед задними колесами недалеко друг от друга. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В отношении водителей составлены протоколы о нарушении. Руководитель администрации Усинска Николай Такаев попросил водителей остальных грузовиков не выезжать на переправу до объявления ее грузоподъемности. На текущий момент ведутся работы по замораживанию дороги.

Кроме того, из-за происшествия решается вопрос о полном закрытии переправы до ее восстановления.

В конце ноября сообщалось, что на переправе Хатассы-Павловск в Якутии два человека погибли в провалившемся под лед грузовике. По данным спасателей, транспортное средство превышало допустимую на переправе грузоподъемность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Понтонная переправа из Амурзета в китайский Лобэй заработала в ЕАО
Грузоподъемность ледовых переправ увеличили в Якутии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019