Ледовую переправу в Коми могут закрыть из-за провалившихся грузовиков

Два грузовика провалились под лед на переправе возле Усть-Усы в Республике Коми. Движение всех автомобилей могут приостановить до восстановления автозимника.

Переправа была открыта несколько дней назад. Водители двух грузовиков нарушили предписания дорожных знаков и выехали на лед, хотя их масса превышала 30 т. В результате два автомобиля провалились под лед задними колесами недалеко друг от друга. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В отношении водителей составлены протоколы о нарушении. Руководитель администрации Усинска Николай Такаев попросил водителей остальных грузовиков не выезжать на переправу до объявления ее грузоподъемности. На текущий момент ведутся работы по замораживанию дороги.

Кроме того, из-за происшествия решается вопрос о полном закрытии переправы до ее восстановления.

В конце ноября сообщалось, что на переправе Хатассы-Павловск в Якутии два человека погибли в провалившемся под лед грузовике. По данным спасателей, транспортное средство превышало допустимую на переправе грузоподъемность.