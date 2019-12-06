Прямой эфир

Грузоподъемность ледовых переправ увеличили в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии на двух ледовых переправах увеличили грузоподъемность. Для обеспечения безопасности дорожники просят не выезжать на лед на автомобилях тяжелее 10 т.

Грузоподъемность повысили на переправах по трассе А-331 «Вилюй». Автомобили до 10 т могут выезжать на лед реки в районе сел Верхневилюйск и Кюндядя. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

По предварительным данным, на 14 декабря запланировано открытие переправы Хандыга–Мегино-Алдан через реку Алдан. 5 января откроют автозимник Якутск – Нижний Бестях на реке Лене.

26 ноября сообщалось, что на переправе Хатассы–Павловск под лед провалился грузовик. Специалисты сообщали, что транспортное средство превышало допустимую грузоподъемность. Погибли два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все ледовые переправы открыли на трассе «Вилюй» в Якутии
Ледовую переправу через реку Яну на Колыме откроют в декабре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019