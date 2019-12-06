Грузоподъемность ледовых переправ увеличили в Якутии

В Якутии на двух ледовых переправах увеличили грузоподъемность. Для обеспечения безопасности дорожники просят не выезжать на лед на автомобилях тяжелее 10 т.

Грузоподъемность повысили на переправах по трассе А-331 «Вилюй». Автомобили до 10 т могут выезжать на лед реки в районе сел Верхневилюйск и Кюндядя. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

По предварительным данным, на 14 декабря запланировано открытие переправы Хандыга–Мегино-Алдан через реку Алдан. 5 января откроют автозимник Якутск – Нижний Бестях на реке Лене.

26 ноября сообщалось, что на переправе Хатассы–Павловск под лед провалился грузовик. Специалисты сообщали, что транспортное средство превышало допустимую грузоподъемность. Погибли два человека.