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Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким президента Академии военных наук Махмута Гареева, скончавшегося на 97-м году жизни. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев скончался вечером во вторник в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, куда его госпитализировали в тот же день. Дата и место похорон пока не уточняются.

Гареев посвятил вооруженным силам 50 лет жизни — в 1941 году, будучи 18-летним добровольцем, он ушел на фронт, где воевал под Ржевом, участвовал в битве под Москвой и в боевых действиях в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, пишет RT. После окончания войны он командовал дивизией и дослужился до начальника штаба Уральского военного округа.

В 1970–1971 годах он возглавлял штаб главного военного советника в Египте, а в 1989–1990 годах был военным советником верховного главнокомандующего ВС Афганистана, сообщает «Газета.ру». Последняя должность, которую занимал Гареев, стал пост заместителя начальника Генштаба.

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