Прямой эфир

Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на 97-м году жизни скончался советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев. Об этом 25 декабря сообщается на сайте полномочного представительства Татарстана в России.

Гареев ушел из жизни в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, куда его госпитализировали вечером 24 декабря. Как отметил глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин, Минобороны обсуждает с родственниками Гареева вопрос похорон. Дата и место пока не уточняются, пишет НСН.

Гареев посвятил вооруженным силам 50 лет жизни, и служба для него началась в 1941 году, когда он, будучи 18-летним добровольцем, ушел на фронт, где получил два ранения и был контужен. Он воевал подо Ржевом, участвовал в битве под Москвой в 1941 году и в боевых действиях в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, пишет RT. Закончил войну на Дальнем Востоке. Позднее командовал дивизией и дослужился до начальника штаба Уральского военного округа.

В 1970–1971 годах он возглавлял штаб главного военного советника в Египте, в 1989–1990 годах был военным советником президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана, пишет «Газета.ру». Последней должностью для Гареева стал пост заместителя начальника Генштаба. Он был крупнейшим военным теоретиком, на счету которого свыше 200 научных трудов, сообщает телеканал «Звезда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Старейший в мире моряк-подводник умер в 105 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019