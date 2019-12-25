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Москвичам пообещали небольшой снег в конце недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В конце недели в Москве выпадет небольшой снег. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Местами не исключены осадки, преимущественно это будет все-таки снежок. Ляжет ли он на землю — пока сказать сложно, пока еще земля довольно теплая», — цитирует синоптика «РИА Новости».

По словам Поздняковой, в пятницу, субботу и воскресенье ожидается облачная погода с пониженным атмосферным давлением, передает RT.

На большей части территории мегаполиса температура будет около ноля или слегка отрицательной, сообщает телеканал «360». Это дает надежду на то, что снег, который выпадет, все-таки задержится на траве, добавила она, не исключив, что будет сформирован снежный покров.

22 декабря сообщалось, что декабрь 2019 года в Москве может стать одним из самых теплых декабрей за последние 50 лет и самым малоснежным за 70 лет.

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