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Песков отказался комментировать интервью Юмашева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать трактовку ряда событий в России, которую дал советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев. Как 25 декабря отметил представитель Кремля, он не имел возможности ознакомиться с полной версией интервью бывшего высокопоставленного чиновника.

«И президент тоже не имел возможности ознакомиться. Поэтому я не могу просто физически ответить на этот вопрос», — сказал Песков. По словам пресс-секретаря президента, Путин не имеет возможности ознакомиться с каждым интервью. Ведется много дискуссий по новейшей истории нашей страны, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в декабре в Кремле не стали комментировать интервью Юмашева журналисту Владимиру Познеру. Оно было опубликовано на YouTube-канале «Президентский центр Бориса Ельцина» 22 ноября. В беседе обсуждалось, почему в 1999 году занимавший тогда пост президента России Борис Ельцин выбрал своим преемником Владимира Путина.

По словам Юмашева, Ельцин видел в Путине «человека со стержнем», который «продолжит его либеральные реформы». Также он отметил, что для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения, потому что нельзя было «оставлять страну тем, кто был при СССР».

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