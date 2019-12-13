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В Кремле отказались оценивать интервью Юмашева Познеру

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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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В Кремле не считают нужным комментировать интервью советника президента и бывшего руководителя администрации Кремля Валентина Юмашева журналисту Владимиру Познеру, в котором сообщалось, почему в 1999 году занимавший тогда пост президента России Борис Ельцин выбрал своим преемником Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 13 декабря.

«Он (Юмашев. — Ред.) не является советником президента, советник на общественных началах, это разные позиции, он не обязан согласовывать свою позицию, мы это не комментируем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на то, что Ельцин центр опубликовал текст беседы Юмашева и согласовывает ли советник президента с Путиным свои интервью.

Ранее, 29 ноября, Песков уже комментировал представителям СМИ интервью Юмашева Познеру. Пресс-секретарь заявил, что российский лидер, скорее всего, не смотрел интервью, но ему назвали основные тезисы.

Публичное интервью Познера с Юмашевым было опубликовано на YouTube-канале «Президентский центр Бориса Ельцина» 22 ноября. В беседе обсуждалась тема — «Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина». Интервью длилось около двух часов, в ходе которых Юмашев рассказывал о работе с российским лидером Владимиром Путиным и о том, как на него обратил внимание первый президент России.

По словам советника президента, Ельцин видел в Путине «человека со стержнем», который «продолжит его либеральные реформы». Также он отметил, что для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения, потому что нельзя было «оставлять страну тем, кто был при СССР».

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