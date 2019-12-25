В Санкт-Петербурге полиция начала поиски устроившего стрельбу мужчины

В Санкт-Петербурге полицейские ищут мужчину, который открыл стрельбу на автобусной остановке в Калининском районе города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России в среду, 25 декабря.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря, около 19:10 мск. После конфликта в автобусе неизвестный выстрелил из травматического пистолета в пассажира, который не оплатил проезд, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).

Ранее 24 декабря СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пневматического пистолета. На мужчину напали два человека, чтобы его ограбить.