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В Санкт-Петербурге полиция начала поиски устроившего стрельбу мужчины

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Санкт-Петербурге полицейские ищут мужчину, который открыл стрельбу на автобусной остановке в Калининском районе города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России в среду, 25 декабря.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря, около 19:10 мск. После конфликта в автобусе неизвестный выстрелил из травматического пистолета в пассажира, который не оплатил проезд, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).

Ранее 24 декабря СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пневматического пистолета. На мужчину напали два человека, чтобы его ограбить.

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