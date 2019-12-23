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В Саратове арестовали выстрелившего в полицейского мужчину

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Фото: СК Саратовской области
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Мужчину, подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове, заключили под стражу. Об этом сообщается в понедельник, 23 декабря, на сайте регионального СУ Следственного комитета (СК) России.

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует текст RT.

21 декабря вечером сотрудники патрульно-постовой службы в Заводском районе Саратова остановили двух мужчин, передает НСН. Один из них выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции. Позднее он скончался в больнице от кровопотери.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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