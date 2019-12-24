В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

В Москве нашли тело женщины со следами насилия и пакетом на голове. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

ЧП произошло в Басманном районе рядом со складом мусора в районе одного из жилых домов по Садовой-Черногрязской улице. Тело погибшей с массой следов насилия нашел дворник. Голова и связанные ноги женщины были замотаны в пакеты, руки также были связаны сзади, на шее были провода. На место прибыли полицейские, жертву удалось оперативно опознать. Ей оказалась 52-летняя жительница дома, рядом с которым нашли ее тело. Как пишет НСН, она жила в коммуналке и была уроженкой столицы.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по столице Юлию Иванову, правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался брат погибшей. В ближайшее время его доставят в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным агентства, женщина систематически злоупотребляла спиртным.

Как пишет РЕН ТВ, у убитой был давний конфликт с ее двоюродным братом. В ночь на 24 декабря между ними вспыхнула очередная пьяная ссора, в ходе которой мужчина задушил сестру. По некоторым данным, вынести тело из квартиры ему помог родной брат убитой.

10 декабря сообщалось, что Щербинский суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве сестры, совершенном 9 декабря в «новой Москве». Тело 21-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли в подъезде дома. В убийстве заподозрили ее 18-летнего брата. В его квартире полицейские обнаружили курительные смеси.