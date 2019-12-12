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В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

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Фото: соцсети
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Следователи в Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН. Об этом 12 декабря сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

«В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», — отмечается в релизе.

По данным следствия, 10 декабря в квартире одного из жилых домов на улице Академика Виноградова обнаружили завернутое в одеяло тело девушки 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Согласно информации «РИА Новости», погибшая была студенткой филологического факультета Российского университета дружбы народа (РУДН).

Как рассказал телеканалу «360» дедушка погибшей, за три дня до обнаружения тела она перестала отвечать на звонки. Перед этим студентка рассказала, что вновь съехалась с бывшим парнем — 23-летним жителем Чувашии. Попытки дозвониться до девушки и ее молодого человека не увенчались успехом, так что родственники решили поехать к ней домой. По словам дедушки, в квартире они обнаружили ее спящего парня и завернутое в ковер тело девушки. Родственники вызвали полицию, но молодой человек успел скрыться.

По данным телеканала «Звезда», задержанный молодой человек уже имел проблемы с законом. Против него возбуждали уголовное дело о краже, но позднее оно было закрыто из-за примирения сторон.

11 декабря сообщалось, что в подмосковной деревне Никифорово недалеко от автобусной остановки полицейские обнаружили обезглавленное тело мужчины. По данным следствия, мужчина отправился в лес для фотосъемки животных. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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