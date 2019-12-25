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Детская смертность сократилась в Крыму на 35%

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Министерство труда и социальной защиты Крыма сообщило о сокращении детской смертности на 35% за пять лет. Также удалось сократить младенческую смертность.

По данным ведомства, на 1 января 2019 года численность населения в возрасте до 17 лет в республике составляет около 380 тыс. человек. За пять лет детская смертность сократилась более чем на треть, младенческая смертность — на 26%. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Кроме того, за последний год удалось сократить смертность от болезней системы кровообращения на 15% среди мужчин и на 17% среди женщин. Кроме того, за год на 4% сократилась смертность от онкологических заболеваний.

Ранее Росстат отчитался о естественной убыли населения России. За девять месяцев 2019 года она составила 259,6 тыс. человек.

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