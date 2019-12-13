Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек. Эти данные опубликованы в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь–октябрь 2019 года.

По итогам 2019 года естественная убыль населения станет самой высокой в стране за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, когда превышение умерших над родившимися составило 362 тыс. человек.

Основной причиной убыли называется сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов России. Большинство рожениц — представительницы малочисленных поколений 1990-х годов. Кроме того, увеличивается средний возраст появления первенцев, что сокращает возможность рождения последующих детей.

В то же время смертность в стране снижается: число умерших снизилось на 27 тыс. человек по сравнению с 2018 годом, отмечается в сообщении.

Счетная палата России 7 ноября предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек, а миграционный прирост компенсировал естественную убыль лишь на 76%.

Ранее в октябре Росстат также сообщал о сокращении населения России января по август 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число родившихся в нашем государстве за январь–август 2019 года снизилось до 994,3 тыс. человек с 1 млн 78,1 тыс. Количество смертей за указанный период времени снизилось до 1 млн 213,5 тыс. человек с 1 млн 247,2 тыс. человек за аналогичный промежуток прошлого года.