Работу лабораторий в детских поликлиниках продлили в Магадане

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил продлить работу лабораторий в детских поликлиниках в областном центре. О нехватке времени для пациентов журналисты сообщили во время итоговой пресс-конференции.

По словам представителей СМИ, жители Магадана жаловались на утренние очереди в детских поликлиниках. Они сообщали, что сдать анализы можно было только в течение полутора часов. По мнению губернатора, этого времени недостаточно для работы с пациентами. При этом Носов подчеркнул, что укомплектованность медицинским персоналом в Магаданской области — одна из лучших в России. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

По поручению главы региона время работы лабораторий в детских поликлиниках №1 и №2 будет продлено до трех часов за рабочий день. Специалисты будут принимать анализы с 8 до 11 часов.