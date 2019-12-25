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Аналитик усомнился в уходе Apple из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Apple не уйдет с российского рынка только из-за того, что в 2020 году в стране вступит в силу закон о предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры, заявил «Известиям» аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.

Технически компании не составит труда предустановить альтернативные приложения на свои смартфоны iPhone, отметил эксперт.

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«Apple поставляет операционную систему как есть, но нет никаких технических ограничений, которые не позволили бы на смартфоны для российского рынка ставить приложение, наподобие «ВКонтакте», — сказал Шатилин.

На себестоимость техники это никак не повлияет, добавил аналитик. В то же время он подчеркнул, что приоритетные рынки американской корпорации — это США, Япония, развитые страны Западной Европы, в частности Германия и Великобритания.

«Россия не лидирует по количеству продаж iPhone, потому что они дорогие и у нас нет субсидий от операторов, как в США. В Америке вы можете купить iPhone с контрактом от оператора и не платить за него тысячу долларов. Стоимость смартфона зашивается в контракт, и вы платите условно в рассрочку», — заключил эксперт.

Ранее 25 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Apple вряд ли уйдет из России из-за закона о предустановке российского ПО. По его словам, IT-гиганту «крайне интересен» российский рынок.

Закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV для их продажи на территории страны 2 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Продавать в стране отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского ПО запрещается с 1 июля 2020 года.

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