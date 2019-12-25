Аналитик усомнился в уходе Apple из России

Apple не уйдет с российского рынка только из-за того, что в 2020 году в стране вступит в силу закон о предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры, заявил «Известиям» аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.

Технически компании не составит труда предустановить альтернативные приложения на свои смартфоны iPhone, отметил эксперт.

«Apple поставляет операционную систему как есть, но нет никаких технических ограничений, которые не позволили бы на смартфоны для российского рынка ставить приложение, наподобие «ВКонтакте», — сказал Шатилин.

На себестоимость техники это никак не повлияет, добавил аналитик. В то же время он подчеркнул, что приоритетные рынки американской корпорации — это США, Япония, развитые страны Западной Европы, в частности Германия и Великобритания.

«Россия не лидирует по количеству продаж iPhone, потому что они дорогие и у нас нет субсидий от операторов, как в США. В Америке вы можете купить iPhone с контрактом от оператора и не платить за него тысячу долларов. Стоимость смартфона зашивается в контракт, и вы платите условно в рассрочку», — заключил эксперт.

Ранее 25 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Apple вряд ли уйдет из России из-за закона о предустановке российского ПО. По его словам, IT-гиганту «крайне интересен» российский рынок.

Закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV для их продажи на территории страны 2 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Продавать в стране отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского ПО запрещается с 1 июля 2020 года.