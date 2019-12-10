В России запустили единую регистрацию от Apple

На российских ресурсах появилась возможность авторизации с помощью Apple ID. Эту функцию уже поддерживают «Утконос», Aviasales.ru, фитнес-приложение «Ходьба с GetFit», онлайн-органайзер Pocket Lists и другие ресурсы.

Sign in with Apple («Вход с Apple») — сервис, появившийся осенью этого года в операционной системе iOS 13. Он позволяет регистрироваться на сайтах и в приложениях в одно касание, не оставляя при этом своих персональных данных.

По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать свой личный адрес. Таким образом компания защитит своих пользователей от получения спама, навязанных рассылок и возможного взлома.

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Все входящие — приватно: в РФ запустили единую регистрацию от Apple