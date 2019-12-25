Четыре человека пострадали в ДТП с иностранцем в Псковской области

Житель Германии попал в ДТП на территории Псковской области. Травмы получили четыре человека.

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург–Невель возле деревни Усть-Долыссы. По данным ГИБДД, 48-летний уроженец Германии за рулем BMW не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу. Иномарка столкнулась с автомобилем Skoda под управлением 47-летнего жителя города Великие Луки.

Водителя BMW госпитализировали, у него выявлены повреждения грудного отдела позвоночника. Также в больницу доставили водителя Skoda, у которого диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Кроме того, госпитализированы две пассажирки Skoda. У одной женщины подозревают перелом позвоночника, у второй выявили перелом поясничного позвонка.

Ранее сообщалось, что в Астрахани в результате массовой аварии пострадали три человека. Среди пострадавших пятилетний ребенок.