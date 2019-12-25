В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек остается стабильным. Об этом 25 декабря «РИА Новости» сообщил директор театра Игорь Попов.

«Состояние Галины Борисовны остается стабильным, и она проходит лечение в больнице», — сказал он.

О госпитализации народной артистки СССР стало известно утром 24 декабря. Отмечалось, что она в реанимации.

Позже РЕН ТВ сообщил, что 86-летняя Волчек впала в кому. Ее помощница Розанна подтвердила факт госпитализации, но не сообщила никаких подробностей.

Источник, близкий к семье Волчек, рассказал ТАСС, что она находится в Боткинской больнице с двухсторонним воспалением легких. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции и продержат на нем минимум неделю.

24 декабря днем пресс-служба театра со ссылкой на врачей сообщила о том, что состояние Волчек стабилизировалось. Там также добавили, что надеются на скорую поправку режиссера и ее возвращение в театр.