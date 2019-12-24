Состояние госпитализированной Галины Волчек стабилизировалось

Состояние художественного руководителя московского театра «Современник» Галины Волчек стабилизировалось. Об этом сообщила пресс-служба театра со ссылкой на врачей.

«Мы очень надеемся, что она вскоре пойдет на поправку и вернется в театр», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Источник близкий к семье Волчек рассказал ТАСС, что она находится в Боткинской больнице с двухсторонним воспалением легких. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции и продержат на нем минимум неделю.

Ранее 24 декабря РЕН ТВ сообщил, что 86-летняя Волчек впала в кому. Ее помощница Розанна подтвердила факт госпитализации, но не сообщила никаких подробностей.

О госпитализации народной артистки СССР стало известно утром этого же дня. Сообщалось, что она в реанимации.

В июне Волчек также попадала в больницу. Источники сообщали, что она перенесла операцию, однако в театре это назвали плановым обследованием.

Галина Волчек — одна из сооснователей «Современника», созданного в 1956 году. Она пришла туда как актриса, в начале 1960-х стала ставить спектакли. С 1971 года она стала его главным режиссером, с 1989 года — художественным руководителем.