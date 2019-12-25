Прибытие поезда из Петербурга в Севастополь сняли с воздуха

Прибытие первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь сняли с воздуха.

Из Санкт-Петербурга в Севастополь состав отправился 23 декабря и проследовал в обход территории Украины по Крымскому мосту. Он преодолел расстояние в 2741 км. Движение по железнодорожному участку моста открыл президент России Владимир Путин.

Среди пассажиров первого поезда — глава Крыма Сергей Аксенов и и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Они сели в поезд в Симферополе и проследовали до конечной станции.

Ранее, 24 декабря, из Москвы отправился первый поезд в Симферополь по Крымскому мосту. Путь длиной в 2009 км поезд пройдет за 33 часа. В место назначения прибудет 26 декабря.