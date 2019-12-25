Появилось видео прохода первого поезда по Крымскому мосту

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту.

25 декабря фирменный состав «Таврия», отправившийся в понедельник из Санкт-Петербурга в Севастополь, въехал на мост и преодолел его примерно за 20 минут.

Как рассказали в инфоцентре «Крымский мост», машинист намеренно замедлил движение, чтобы пассажиры смогли рассмотреть арки моста, подсвеченные цветами триколора.

Официальная церемония открытия движения на железнодорожной части Крымского моста состоялась 23 декабря. Старт дал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер также стал одним из первых, кто проехал по мосту.

25 декабря в Симферополь отправился первый поезд из Москвы.