Кот Мостик встретил поезд из Петербурга

Кот Мостик встретил на Крымском мосту пассажиров поезда, следовавшего в Севастополь из Санкт-Петербурга.

Подпись к видео, опубликованному в Instagram животного, гласит: «Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично». На кадрах виден момент движения состава через арку моста, а также мурлыкающий Мостик, пишет «Газета.ру».

Из Санкт-Петербурга в Севастополь состав отправился 23 декабря. Он преодолел расстояние в 2741 км.