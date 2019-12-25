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Метеорологи предупредили о волнах высотой 9 м у берегов Камчатки

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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У берегов Камчатки с утра 26 декабря ожидаются волны высотой 8–9 м, сообщается 25 декабря на сайте регионального управления по гидрометеорологии.

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Из-за приближающегося циклона в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По информации управления, опасное явление сохранится до конца суток 26 декабря.

При этом в краевом МЧС уточнили, что для населенных пунктов на берегу Тихого океана ветровое волнение не представляет угрозы.

«Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах», — отметил врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Федоров.

По его словам, при получении сообщения о штормовом предупреждении МЧС оповещает экипажи судов, которые в настоящий момент находятся в штормовых районах, а также призывает их укрываться в безопасных местах.

Как сообщила мэрия города Петропавловска-Камчатского, 26 декабря по причине неблагоприятных метеорологических условий будут отменены уроки во всех школах городского округа, а также занятия в учреждениях дополнительного образования. Кроме этого, запланированные новогодние мероприятия должны быть перенесены на другие даты.

25 ноября метеорологи предупреждали о 10-метровых волнах в Беринговом море у берегов Камчатки и Алеутских островов из-за циклона с Охотского моря, который принес снег с дождем и значительное усиление ветра.

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