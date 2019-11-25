Синоптики предупредили о 10-метровых волнах в Беринговом море

Волны высотой до 10 м ожидаются в ближайшие 48 часов в Беринговом море у берегов Камчатки и Алеутских островов. Об этом в понедельник, 25 ноября, предупреждают метеорологи.

В ночь 24 ноября на Камчатку из Охотского моря подошел циклон, который принес снег с дождем и значительное усиление ветра.

«26 ноября в середине ночи на юге Берингова море и в Тихом океане в районе центральных Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8–10 м», — цитирует ТАСС сообщение Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что днем во вторник большие волны распространятся на центральную и северную часть Берингова моря. Опасное волнение сохранится до середины дня 27 ноября.

Ранее, 11 ноября, на Камчатке началось извержение действующего вулкана Ключевской — высочайшего в Евразии.