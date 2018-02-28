В Беринговом море из-за 12-метровых волн объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря из-за волн высотой 12 метров.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, в первой половине ночи 1 марта ожидаются волны в 8–9 м у берегов Елизовского, Усть-Камчатского и Олюторского районов Камчатки.

Явление сохранится до утра 2 марта. Руководителям судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее в Неаполе на юге Италии из-за прихода сибирского циклона впервые за более чем 50 лет выпал снег, власти закрыли местный аэропорт Каподикино и все школы города.