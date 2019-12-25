МТС выпустит умную колонку в 2020 году

МТС планирует в 2020 году выпустить разработанную им «умную» колонку с голосовым помощником Марвином. Об этом в среду, 25 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора центра искусственного интеллекта компании Аркадия Сандлера.

Он рассказал о новинке в письме сотрудникам сотового оператора и предложил принять участие в тестировании колонки с виртуальным помощником, названным Марвином.

Отмечается, что Марвин разработан на основе технологий искусственного интеллекта и уже многое умеет самостоятельно: рассказывает новости, ставит музыку и аудиокниги, управляет умным домом, отвечает на разные вопросы.

В МТС добавили, что в первой половине 2020 года намерены запустить колонку в коммерческую эксплуатацию.

9 октября была презентована новая колонка «Яндекс.Станция Мини» способна находить музыку в интернете исходя из вкусов владельца, увеличивать громкость, реагируя на движения рукой, включать и выключать будильник, а также управлять «умным» домом. Она оснащена голосовым помощником «Алиса».