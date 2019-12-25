Прямой эфир

МТС выпустит умную колонку в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МТС планирует в 2020 году выпустить разработанную им «умную» колонку с голосовым помощником Марвином. Об этом в среду, 25 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора центра искусственного интеллекта компании Аркадия Сандлера.

Он рассказал о новинке в письме сотрудникам сотового оператора и предложил принять участие в тестировании колонки с виртуальным помощником, названным Марвином.

Отмечается, что Марвин разработан на основе технологий искусственного интеллекта и уже многое умеет самостоятельно: рассказывает новости, ставит музыку и аудиокниги, управляет умным домом, отвечает на разные вопросы.

В МТС добавили, что в первой половине 2020 года намерены запустить колонку в коммерческую эксплуатацию.

9 октября была презентована новая колонка «Яндекс.Станция Мини» способна находить музыку в интернете исходя из вкусов владельца, увеличивать громкость, реагируя на движения рукой, включать и выключать будильник, а также управлять «умным» домом. Она оснащена голосовым помощником «Алиса».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали договор о совместной работе в 5G
«Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС планируют СП по частотам для 5G

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019