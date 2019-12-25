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Российский боец ММА Петр Ян назвал чемпиона UFC Сехудо клоуном

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Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян считает чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Генри Сехудо клоуном, сообщает в среду, 25 декабря, «Газета.ру».

По его словам, он потерял уважение к 32-летнему американцу из-за того, что тот намеренно избегает поединка с ним. Ян считает, что таким образом Сехудо «превращает спорт в цирк».

«Он — клоун, потому что дерется против слабого и ни разу не побеждавшего в легком весе Жозе Алду», — сказал Ян.

На счету 26-летнего россиянина 14 побед и одно поражение в MMA. В UFC россиянин дебютировал в июне 2018 года и за это время провел шесть поединков, выиграв каждый из них.

В свою очередь, Генри Сехудо в UFC из 11 боев выиграл девять и является действующим чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе. Также в вольной борьбе он стал чемпионом Панамериканских игр (2007), а также Олимпийских игр (2008).

В ноябре бразильский боец UFC в среднем весе Маркус Перес появился на взвешивании перед турниром в образе Джокера.

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